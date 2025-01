сегодня



Новое видео THE INFINITY RING



Elysium, новое видео THE INFINITY RING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Ataraxia:



1. Obsidian

2. Nightingale

3. Elysium

4. Hymn

5. Revenge

6. The Drum

7. The Window

8. The Archway







