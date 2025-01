16 янв 2025



Новое видео KILMARA



"Wildfire", новое видео KILMARA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Journey to the Sun" , выходящего 31 января на ROAR Rock Of Angels Records:



"Point Of No Return"

"Journey To The Sun"

"Alliance Of The Free"

"Chances"

"Liberticide"

"Wildfire"

"An Even Whole"

"Power Of The Mind"

"Take Me Back"

"Journey To The Sun" (8 Bit Version)







просмотров: 89