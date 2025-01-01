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SOLACE на Magnetic Eye Records
Группа SOLACE сообщили о заключении контракта с лейблом Magnetic Eye Records, на котором в конце года состоится выход юбилейной версии первого альбома, Further:
«Solace рады объявить о подписании контракта с Magnetic Eye Records, лейблом, который мы уважаем и, что более важно, который уважает нас. Мы с нетерпением ждем потрясающего сотрудничества, которое позволит нам выпустить еще больше нашего мрачного металла.
Это объявление горько-сладкое, ведь оно появилось всего через неделю после кончины нашего вокалиста Джейсона. Но, несмотря ни на что, Solace продолжает существовать до тех пор, пока мы можем поднимать гитары и включать усилители. Мы преодолеваем печаль и с нетерпением ждем возможности почтить наследие Джейсона и свое собственное в этой новой главе группы».
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