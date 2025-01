Новая песня STATICLONE

сегодня



“Honeycomb”, новая песня группы STATICLONE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Better Living Through Static Vision, выход которого запланирован на 7 марта на Relapse:



“Better Living Through Static Vision”

“Honeycomb”

“This Light Burns Like Poison”

“Sullen Me”

“Moths”

“Alone In Philadelphia”

“Patching Holes In A Dead Star”

“Thin Places”

“Lens Flare”

“Red Eye”











