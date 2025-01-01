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Новое видео HESPERIA



La Grotta De La Sibilla Atto III: La Fuga/La Salvezza, новое видео от HESPERIA, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Fra li monti sibillini (Black Medieval Winter over the Sibylline Mounts), релиз которого намечен на 17 января. https://www.hesperiaofficial.it/







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