Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 112
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 62
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
*EXODUS меняют нового на старого 48
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 35
*Лидер OPETH о Поле Ди'Анно 32
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 29
*Концертное видео TARJA 25
*Гитарист PRIMUS лишился дома из-за пожара 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 112
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 62
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
*EXODUS меняют нового на старого 48
[= ||| все новости группы



*

Hesperia

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео HESPERIA



zoom
La Grotta De La Sibilla Atto III: La Fuga/La Salvezza, новое видео от HESPERIA, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Fra li monti sibillini (Black Medieval Winter over the Sibylline Mounts), релиз которого намечен на 17 января.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 69

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом