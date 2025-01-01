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Новая песня OTHALA



Hõbekammi Saladus, новая песня OTHALA, доступна для прослушивания ниже.



Давным-давно, когда леса были гуще, а воды прозрачнее, люди рассказывали о дивных существах, обитающих под волнами. Их называли русалки, и они были так прекрасны, что ни один смертный не мог устоять перед их чарующей внешностью.



Старейшины говорили, что русалки — это водные девы с золотыми, как солнечный свет, волосами, которые струились по их плечам, как ручьи, а их глаза сверкали, как утренняя роса на траве. Они жили в глубинах тихих озер и быстрых рек, где никогда не ступала нога человека. И хотя их красота завораживала, все знали, что следовать их песне — значит никогда не вернуться.



Часто русалки сидели на берегу, расчесывая свои длинные волосы серебряными гребнями. Их песни можно было услышать издалека - заунывные, протяжные, словно рассказывающие о подводном мире, где царит вечная тишина, а лунный свет танцует на ряби. Но если путник осмеливался приблизиться к деве, она смеялась, погружалась в воду и исчезала под волнами. Иногда, однако, если путник был смел или жаден, русалка затягивала его в глубину, чтобы больше никогда не увидеть.



Однако русалки не всегда были жестоки. Говорили, что если встретить их в хорошем настроении и проявить уважение, они могут сделать чудесный подарок — кувшин с золотом или волшебный камень, приносящий удачу. Однажды рыбак спас русалку, запутавшуюся в рыболовной сети. В благодарность дева подарила ему серебряный гребень, который обеспечивал обильный улов каждый раз, когда он выходил в море.



Но русалки были известны и своими предостережениями. Мудрые старейшины учили: «Уважайте воду, храните ее в чистоте и не гневите девы волн. Ведь они могут принести богатство, но могут и навлечь беду».



Даже сейчас в Эстонии можно услышать рассказы о русалках. Пастухи, сидя у своих костров, рассказывают о том, как в лунные ночи их можно увидеть у озер, тихо поющих свои вечные песни. Но будь осторожен, путник! Не позволяй их манящим голосам увести тебя вглубь леса или на берег, где только лунный свет отражается на воде. Ведь говорят, что из царства водных дев нет дороги назад. https://othala.bandcamp.com/







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