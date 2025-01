сегодня



Кавер-версия RIHANNA от DEFILED SERENITY



DEFILED SERENITY представили собственное прочтение хита RIHANNA 'Unfaithful'. Этот трек взят из долгожданного дебютного альбома Within The Slumber Of The Mind, релиз которого намечен на 21 февраля на Inverse Records:



"Alkutaival" (feat. Juha Tapio)

"Voices From The Void"

"Exiled To Infinity"

"Death"

"Mortal"

"Within The Slumber Of The Mind"

"Through The Chaos"

"Your Worst Enemy"

"Tears Of Black"

"Unfaithful" (Rihanna cover feat. Karisma)







