Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 113
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
*EXODUS меняют нового на старого 52
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 35
*Лидер OPETH о Поле Ди'Анно 32
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 32
*Концертное видео TARJA 25
*Гитарист PRIMUS лишился дома из-за пожара 23
*PAMELA ANDERSON не в лучших отношениях с TOMMY LEE 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 113
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
*EXODUS меняют нового на старого 52
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 35
[= ||| все новости группы



*

Valhalore

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Новое видео VALHALORE



zoom
"Horizon", новое видео группы VALHALORE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Beyond The Stars, выходящего 11 апреля

Australia's VALHALORE Release "Horizon" Single And Video; Beyond The Stars Album Due In April




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 73

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом