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Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии...
113
KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ...
58
Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь...
56
EXODUS меняют нового на старого
52
Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас...
35
все новости группы
Horizon Ignited
Финляндия
Death Metal
-
Myspace:
https://www.instagram.com/horizonignited/
Facebook:
https://www.facebook.com/HorizonIgnited
17 янв 2025
:
Новое видео HORIZON IGNITED
13 дек 2024
:
Новое видео HORIZON IGNITED
7 сен 2024
:
Новое видео HORIZON IGNITED
25 янв 2023
:
Новая песня HORIZON IGNITED
25 май 2022
:
Новое видео HORIZON IGNITED
22 апр 2022
:
Видео с текстом от HORIZON IGNITED
23 мар 2022
:
Новое видео HORIZON IGNITED
11 мар 2022
:
Новое видео HORIZON IGNITED
сегодня
Новое видео HORIZON IGNITED
Ashes (feat. Jaakko Mäntymaa), новое видео HORIZON IGNITED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Tides", релиз которого намечен на 21 февраля 2025 года.
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Сообщений нет