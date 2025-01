сегодня



Новое видео IMPERISHABLE



Bells, новое видео IMPERISHABLE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Swallow the World, который будет выпущен 11 апреля на Hammerheart Records:



1. Bells

2. Blood to Bleed

3. Where No One Survives

4. Riding Demons

5. The Remembering

6. Cenotaph of Dreams

7. Out of the Night

8. The Erosion of Reason

9. Swallowing the World







