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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 36
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 34
[= ||| все новости группы



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Ancient Bards

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|||| сегодня

Новое видео ANCIENT BARDS



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Soulbound Symphony, новое видео ANCIENT BARDS, доступно для просмотра ниже.




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