Новое видео APOCALYPSE ORCHESTRA



Saint Yersinia, новое видео группы APOCALYPSE ORCHESTRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома ”A Plague upon Thee”, релиз которого намечен на 14 февраля:



1. Virago

2. Tempest

3. Glass And Sun

4. Anchorhold

5. Sacrament of Avarice

6. From the Athanor

7. To Arrive

8. Saint Yersinia http://www.apocalypseorchestra.com/







