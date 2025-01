сегодня



Новое видео GATES TO HELL



"Next To Bleed", новое видео группы GATES TO HELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Death Comes To All, выходящего 21 марта на Nuclear Blast Records:



"Rise Again"

"A Summoning"

"Weeping In Pain"

"Next To Bleed"

"21 Sacraments"

"Sacrificial Deed"

"Death Comes To All"

"Crazed Killer"

"Locked Out"

"Fused With The Soil"











