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*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 36
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Gates to Hell

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|||| сегодня

Новое видео GATES TO HELL



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"Next To Bleed", новое видео группы GATES TO HELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Death Comes To All, выходящего 21 марта на Nuclear Blast Records:

"Rise Again"
"A Summoning"
"Weeping In Pain"
"Next To Bleed"
"21 Sacraments"
"Sacrificial Deed"
"Death Comes To All"
"Crazed Killer"
"Locked Out"
"Fused With The Soil"

GATES TO HELL To Release Death Comes To All Album In March;






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