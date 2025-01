сегодня



Концертный релиз SUPERTRAMP выйдет зимой



В феврале на тройном виниле и двойном CD выйдет запись выступления SUPERTRAMP, основой для которой стали два концерта, первого и второго декабря 1979 года, в Париже. Ранее в 1980 году был выпущен релиз с определенными треками с этих выступлений, а сейчас у поклонников появится возможность услышать полноценную запись всех композиций:



3LP:



Side A

"School"

"Ain't Nobody But Me"

"The Logical Song"

"Goodbye Stranger"



Side B

"Breakfast In America"

"Bloody Well Right"

"Hide In Your Shell"

"From Now On"



Side C

"Child Of Vision"

"Even In The Quietest Moments"

"You Started Laughing (When I Held You In My Arms)"

"A Soapbox Opera"



Side D

"Asylum

"Downstream"

"Give A Little Bit"

"Dreamer"



Side E

"Rudy"

"Take The Long Way Home"

"Another Man's Woman"



Side F

"Fool's Overture"

"Two Of Us"

"Crime of the Century"



2CD:



Disc 1

"School

"Ain't Nobody But Me"

"The Logical Song"

"Goodbye Stranger"

"Breakfast In America"

"Bloody Well Right"

"Hide In Your Shell"

"From Now On"

"Child Of Vision"

"Even In The Quietest Moments"

"You Started Laughing (When I Held You In My Arms)"



Disc 2

"A Soapbox Opera"

"Asylum"

"Downstream"

"Give A Little Bit"

"Dreamer"

"Rudy"

"Take The Long Way Home"

"Another Man's Woman"

"Fool's Overture"

"Two Of Us"

"Crime of the Century"







