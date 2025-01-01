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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
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Faun

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20 янв 2025 : 		 Новое видео FAUN

9 сен 2024 : 		 Новое видео FAUN

6 май 2024 : 		 Новое видео FAUN

17 ноя 2023 : 		 Новое видео FAUN

26 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления FAUN

18 фев 2023 : 		 Новое видео FAUN

31 дек 2022 : 		 Концертное видео FAUN

8 апр 2022 : 		 Новое видео FAUN & Eluveitie

26 мар 2022 : 		 Концертное видео FAUN

18 фев 2022 : 		 Новое видео FAUN

21 янв 2022 : 		 Новое видео FAUN

29 дек 2021 : 		 Концертное видео FAUN

20 дек 2021 : 		 Концертное видео FAUN

26 ноя 2021 : 		 Lindy-Fay Hella в новом видео FAUN

28 окт 2021 : 		 Новое видео FAUN

25 янв 2020 : 		 Новое видео FAUN

16 авг 2016 : 		 Новое видео FAUN

24 авг 2014 : 		 Новое видео FAUN

10 июл 2013 : 		 Трейлер нового альбома FAUN
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Новое видео FAUN



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Black Eyed Dog (by Nick Drake) , новое видео FAUN, доступно для просмотра ниже.




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