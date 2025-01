сегодня



Новая песня GUILTLESS



Teeth to Sky, новая песня GUILTLESS, в состав которой входят участники A Storm Of Light, Intronaut, Generation Of Vipers, Battle Of Mice, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Teeth To Sky, выход которого намечен на седьмое марта:



01. Into Dust Becoming

02. One Is Two

03. In Starless Reign

04. Our Serpent In Circle

05. Teeth To Sky

06. Lone Blue Vale

07. Landscape Of Thorns

08. Illumine







