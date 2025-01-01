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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 35
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Guiltless

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|||| сегодня

Новая песня GUILTLESS



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Teeth to Sky, новая песня GUILTLESS, в состав которой входят участники A Storm Of Light, Intronaut, Generation Of Vipers, Battle Of Mice, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Teeth To Sky, выход которого намечен на седьмое марта:

01. Into Dust Becoming
02. One Is Two
03. In Starless Reign
04. Our Serpent In Circle
05. Teeth To Sky
06. Lone Blue Vale
07. Landscape Of Thorns
08. Illumine




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