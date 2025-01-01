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*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 38
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
*Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC 29
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Pissgrave

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|||| сегодня

Новая песня PISSGRAVE



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In Heretic Blood Christened, новая песня PISSGRAVE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Malignant Worthlessness", релиз которого намечен на 21 февраля:

1. In Heretic Blood Christened
2. Three Degrees of Darkness
3. Malignant Worthlessness
4. Heaping Pile of Electrified Gore
5. Dissident Amputator
6. Interment Orgy
7. Ignominy of Putrefaction
8. Lamentation of Weeping Wounds
9. Mystical Obscenities




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