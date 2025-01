все новости группы







Pissgrave

США

https://pissgrave.bandcamp.com/





21 янв 2025 : Новая песня PISSGRAVE



Новая песня PISSGRAVE



In Heretic Blood Christened, новая песня PISSGRAVE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Malignant Worthlessness", релиз которого намечен на 21 февраля:



1. In Heretic Blood Christened

2. Three Degrees of Darkness

3. Malignant Worthlessness

4. Heaping Pile of Electrified Gore

5. Dissident Amputator

6. Interment Orgy

7. Ignominy of Putrefaction

8. Lamentation of Weeping Wounds

9. Mystical Obscenities https://pissgrave.bandcamp.com/







