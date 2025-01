сегодня



Новое видео EMISSARY



"At The Throne Of Chaos", новое видео группы EMISSARY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Eldritch, выходящего первого марта на Fetzner Death Records:



"Eternity Bound"

"Door To The Mystical"

"The Shadows Lengthen In Carcosa"

"At The Throne Of Chaos"

"Hobb's End"

"The Witchfinder Rides Again"

"Where The Silent Ones..."

"Ravening For Delight"







