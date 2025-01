все новости группы







22 янв 2025 : Новое видео DIAMANTIDE



"Faces", новое видео группы DIAMANTIDE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Diamantide, выходящего 21 февраля:



"Madness"

"Poor Kings"

"Faces"

"Fear"

"Born Again" (feat Tom S. Englund on Vocals and feat. Roberto Tiranti on Bass)

"Fragments of Innocence"

"Take Me To Life"

"Madness" (feat Mark Basile on Vocals) (Bonus track)











