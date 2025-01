сегодня



Новая песня FOUR SECONDS AGO



"Bump The Lamp", новая песня группы FOUR SECONDS AGO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома 1000 Needles, выход которого запланирован на 21 февраля на 3DOT Recordings:



"Simulator Simulator"

"Bump The Lamp"

"Muse"

"Trailbraking"

"Please The Fif"

"Empty"

"Quiet"

"Inland Empire"

"Straight For My Ape"







