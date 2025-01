все новости группы







Tiktaalika

?

-

-





23 янв 2025 : Новая песня TIKTAALIKA



сегодня



Новая песня TIKTAALIKA



"Gods Of Pangaea", новая песня группы TIKTAALIKA, основанной гитаристом HAKEN Charlie Griffiths'ом, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Gods Of Pangaea, выход которого запланирован на 14 марта:



"Tyrannicide" feat. Daniël de Jongh

"Gods Of Pangaea" feat. Daniël de Jongh

"The Forbidden Zone" feat. Vladimir Lalić

"Mesozoic Mantras" feat. Vladimir Lalić

"Fault Lines" feat. Rody Walker

"Give Up The Ghost" feat. Daniël de Jongh

"Lost Continent" feat. Tommy Rogers

"Chicxulub" (Bonus Track on CD & Digital)











+0 -0



просмотров: 157