Новая песня UNCURED



“Bleed Me Dry”, новая песня группы UNCURED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Warpath, выход которого запланирован на 21 февраля:



"Bleed Me Dry"

"Mask Of Sanity"

"Perfect Specimen"

"Detonate"

"Prostitute"

"Fall In Line"

"Crucify"

"3 Minutes"

"Manifesto"

"Closer"

