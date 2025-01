27 янв 2025



Новое видео BEARWOOD



Because Of You, новое видео группы BEARWOOD, основанной Marko Karhu, в состав которой также входят Marko Hietala (vocals / ex-Nightwish), Sami Sallinen (bass, keys, guitar and other stringed instruments) и Sami Kuoppamäki, доступно для просмотра ниже. https://www.bearwood.fi/







