‘Vampires Suck’, новое видео THE KILLERFREAKS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Spaghetti Horror And Rotten Stuff”, выходящего третьего мая.







