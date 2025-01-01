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Новый альбом ANFAUGLIR выйдет весной



ANFAUGLIR заключили соглашение с лейблом Debemur Morti Productions, на котором весной состоится релиз нового альбома “Akallabêth“.



«“Akallabêth“ — это кинематографическое путешествие, охватывающее более 3000 лет Второй эпохи Дж.Р.Р. Толкина, последовавшее за гибелью острова Нуменор. Четыре эпических трека, наполненные диссонансом и трагедией, погружаются в глубины обреченности и распада, когда свет и существование исчезают под холодным потоком забвения». http://anfauglir.bandcamp.com/







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