Новый альбом ANFAUGLIR выйдет весной

ANFAUGLIR заключили соглашение с лейблом Debemur Morti Productions, на котором весной состоится релиз нового альбома “Akallabêth“.
«“Akallabêth“ — это кинематографическое путешествие, охватывающее более 3000 лет Второй эпохи Дж.Р.Р. Толкина, последовавшее за гибелью острова Нуменор. Четыре эпических трека, наполненные диссонансом и трагедией, погружаются в глубины обреченности и распада, когда свет и существование исчезают под холодным потоком забвения».
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