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*Видео с текстом от DESTINITY 471
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 207
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
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Anfauglir

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|||| сегодня

Новый альбом ANFAUGLIR выйдет весной



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ANFAUGLIR заключили соглашение с лейблом Debemur Morti Productions, на котором весной состоится релиз нового альбома “Akallabêth“.

«“Akallabêth“ — это кинематографическое путешествие, охватывающее более 3000 лет Второй эпохи Дж.Р.Р. Толкина, последовавшее за гибелью острова Нуменор. Четыре эпических трека, наполненные диссонансом и трагедией, погружаются в глубины обреченности и распада, когда свет и существование исчезают под холодным потоком забвения».




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