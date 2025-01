сегодня



Новое видео YESTERDAY’S HERO



What I Needed, новое видео YESTERDAY’S HERO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза “Ways To Hate”:



1- Killing Me (3:43)

2- What I Needed (4:06)

3- Ways to Hate (3:38)

4- Bounce (4:12)

5- Be (3:46)

6- Road of Doom (5:26)

7- Life’s So Good (3:46)







