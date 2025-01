сегодня



Новая песня INSANITY CULT



Whispering Depths, новая песня INSANITY CULT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Κάθοδος, релиз которого намечен на 28 февраля:



1. Κάθοδος

2. Travelogue in Nightmares

3. In Tenebris, Lux

4. Omnivorous Circles

5. Whispering Depths

6. Into a Fathomless Dawn https://insanitycult.bandcamp.com

Κάθοδος by Insanity Cult





