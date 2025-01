сегодня



Новое видео SUNROT



THE FIRST WOUND, новое видео SUNROT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из EP, Passages, выпущенного на Prosthetic Records:



1. Descent

2. Trepanation

3. Gutter

4. The One You Feed

5. The Cull

6. Patricide

7. Tower of Silence

8. Love







