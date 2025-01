сегодня



Новое видео EVERON



EVERON опубликовали официальное видео к новому треку Guilty as Charged, который будет включен в выходящий 28 февраля на Music Theories Recordings / Mascot Label Group альбом ‘Shells’:



1. No Embrace

2. Broken Angels

3. Travels

4. Pinocchio’s Nose

5. Monster

6. Shells

7. Grace

8. Guilty as Charged

9. Children of the Earth

10. OCD

11. Until We Meet Again

12. Flesh https://www.everon.de/







+0 -0



просмотров: 55