Новое видео RWAKE



"The Return Of Magik", новое видео группы RWAKE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Return Of Magik, выходящего 14 марта на Relapse Records:



“You Swore We’d Always Be Together”

“The Return Of Magik”

“With Stardust Flowers”

“Distant Constellations And The Psychedelic Incarceration”

“In After Reverse”

“Φ”







