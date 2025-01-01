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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 242
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 86
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 31
[= ||| все новости группы



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ZÉro Absolu

*
Страна
FranceФранция
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Новый альбом ZÉRO ABSOLU доступен для прослушивания



zoom
La Saignée, новый альбом ZÉRO ABSOLU, доступен для прослушивания ниже.




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