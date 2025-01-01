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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 244
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 108
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 32
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Lloth

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|||| сегодня

Видео с текстом от LLOTH



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Видео с текстом к новой песни LLOTH Angel Wings, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Archees Legeones, релиз которого намечен на девятое мая




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