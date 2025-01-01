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Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN?
244
METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл
108
LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE
51
MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект...
44
Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска
32
все новости группы
Lloth
Греция
-
https://llothofficial.bandcamp.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/llothband
Facebook:
https://www.facebook.com/LLOTHOFFICIAL
1 фев 2025
:
Видео с текстом от LLOTH
14 янв 2025
:
Обложка и трек-лист нового альбома LLOTH
8 янв 2025
:
LLOTH нашли лейбл
сегодня
Видео с текстом от LLOTH
Видео с текстом к новой песни LLOTH Angel Wings, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Archees Legeones, релиз которого намечен на девятое мая
https://llothofficial.bandcamp.com/
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Сообщений нет