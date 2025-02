все новости группы







Dosgamos

Италия

-

-

Facebook: https://www.facebook.com/dosgamos





4 фев 2025 : Новая песня DOSGAMOS



4 фев 2025



Новая песня DOSGAMOS



"Slay The Mother Of All Ignorance", новая песня группы DOSGAMOS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома On Day Seven He Regretted, выход которого запланирован на 14 марта на Wormholedeath Records:



Slay The Mother Of All Ignorance

Categorical Reprisal

Death Obeys

Apple Of My Eye

Raped Feelingly

I’ve Rehab

On Day Seven He Regretted

Indulgence At Stake







+0 -0



просмотров: 339