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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 285
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 56
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Phase Transition

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|||| сегодня

Новое видео PHASE TRANSITION



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"Becoming, (R)evolution", новое видео группы PHASE TRANSITION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома In Search Of Being, выходящего шестого июня:

“Dichotomy”
“Becoming, (R)evolution”
“Veil Of Illusions”
“Shadows Of Grief”
“The Other Side”




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