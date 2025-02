все новости группы







Phase Transition

10 фев 2025 : Новое видео PHASE TRANSITION



Новое видео PHASE TRANSITION



"Becoming, (R)evolution", новое видео группы PHASE TRANSITION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома In Search Of Being, выходящего шестого июня:



“Dichotomy”

“Becoming, (R)evolution”

“Veil Of Illusions”

“Shadows Of Grief”

“The Other Side”







