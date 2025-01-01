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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 137
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
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Jet Jaguar

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|||| сегодня

JET JAGUAR на Steamhammer/SPV



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Группа JET JAGUAR сообщила о заключении контракта с лейблом Steamhammer/SPV, на котором осенью состоится релиз альбома Severance.

Jimmy Lozano: «Severance — это кульминация многолетней работы. Во время пандемии все переживали мрачные и немного депрессивные времена, так что в итоге у нас получились более тяжелые и агрессивные песни, чем на предыдущем альбоме. Для нас подписание контракта с SPV/Steamhammer - невероятное событие. Сотрудничество с одним из самых крупных и успешных лейблов в Германии мотивирует нас работать еще усерднее для наших чрезвычайно благосклонных поклонников. Мы не можем дождаться начала этого потрясающего сотрудничества!»



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