JET JAGUAR на Steamhammer/SPV

Группа JET JAGUAR сообщила о заключении контракта с лейблом Steamhammer/SPV, на котором осенью состоится релиз альбома Severance.
Jimmy Lozano: «Severance — это кульминация многолетней работы. Во время пандемии все переживали мрачные и немного депрессивные времена, так что в итоге у нас получились более тяжелые и агрессивные песни, чем на предыдущем альбоме. Для нас подписание контракта с SPV/Steamhammer - невероятное событие. Сотрудничество с одним из самых крупных и успешных лейблов в Германии мотивирует нас работать еще усерднее для наших чрезвычайно благосклонных поклонников. Мы не можем дождаться начала этого потрясающего сотрудничества!»
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