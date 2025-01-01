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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 137
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
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*

Radiant Moon

*
Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-
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|||| сегодня

Новый альбом RADIANT MOON доступен для прослушивания



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Now’s The Time, новый альбом RADIANT MOON доступен для прослушивания ниже:

“Waking Dream”
“Castaway”
“We Are One”
“Keep The Faith”
“One Life”
“Now’s The Time”
“Leave Yourself Alone”
“Nirvana”
“Take My Hand”
“Never Again”




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