Новый ЕР AEONIAN SORROW выйдет в феврале



AEONIAN SORROW сообщили о том, что новый ЕР, получивший название From The Shadows, будет выпущен 31 марта:



Mist Of Oblivion

Harbinger Of Ruin

Whispers In The Dark

Your Blackened Forest





