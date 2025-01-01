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*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 148
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 82
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 56
[= ||| все новости группы



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Aeonian Sorrow

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|||| сегодня

Новый ЕР AEONIAN SORROW выйдет в феврале



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AEONIAN SORROW сообщили о том, что новый ЕР, получивший название From The Shadows, будет выпущен 31 марта:

Mist Of Oblivion
Harbinger Of Ruin
Whispers In The Dark
Your Blackened Forest



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