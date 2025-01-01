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Видео с текстом от NORTHVOID



NORTHVOID опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Wilderness”, который взят из выходящего 25 апреля ЕР Ember Remains:



“Northern Breeze”

“Wilderness”

“Sun & Moon”

“Entrusted”

“The Ember”







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