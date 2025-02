сегодня



Новая песня MASTERS OF REALITY



"Mr Tap N' Go", новая песня группы MASTERS OF REALITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из первого за 16 лет альбома "The Archer", выход которого запланирован на 28 марта в цифровом варианте и 11 апреля на CD и виниле на Mascot Records:



01. The Archer

02. I Had A Dream

03. Chicken Little

04. Mr. Tap N' Go

05. Barstow

06. Sugar

07. Powder Man

08. It All Comes Back To You

09. Bible Head







