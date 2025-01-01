Новая песня MASTERS OF REALITY

"Mr Tap N' Go", новая песня группы MASTERS OF REALITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из первого за 16 лет альбома "The Archer", выход которого запланирован на 28 марта в цифровом варианте и 11 апреля на CD и виниле на Mascot Records:
01. The Archer
02. I Had A Dream
03. Chicken Little
04. Mr. Tap N' Go
05. Barstow
06. Sugar
07. Powder Man
08. It All Comes Back To You
09. Bible Head
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