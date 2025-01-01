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*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 161
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 143
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*Новое видео DEATH SS 87
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Masters of Reality

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|||| сегодня

Новая песня MASTERS OF REALITY



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"Mr Tap N' Go", новая песня группы MASTERS OF REALITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из первого за 16 лет альбома "The Archer", выход которого запланирован на 28 марта в цифровом варианте и 11 апреля на CD и виниле на Mascot Records:

01. The Archer
02. I Had A Dream
03. Chicken Little
04. Mr. Tap N' Go
05. Barstow
06. Sugar
07. Powder Man
08. It All Comes Back To You
09. Bible Head




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