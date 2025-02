сегодня



Музыканты SPAWN OF POSSESSION в RETROMORPHOSIS



Группа RETROMORPHOSIS, в состав которой входят музыканты Spawn Of Possession, Obscura, Necrophagist и Decrepit Birth, выпустит дебютную пластинку, получившую название Psalmus Mortis, 21 февраля на Season Of Mist. Несколько треков доступны для прослушивания ниже. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



– Digital Download

– CD Digipak

– 12″ Vinyl (Black)

– 12″ Vinyl (Red and Black Marble)



Трек-лист:



“Obscure Exordium”

“Vanished”

“Aunt Christie’s Will”

“Never to Awake”

“The Tree”

“Retromorphosis”

“Machine”

“Exalted Splendour”



Состав:



Jonas Bryssling (Spawn Of Possession) – Guitars

Dennis Röndum (Spawn Of Possession) – Vocals

Christian Muenzner (Spawn Of Possession, ex-Obscura and Necrophagist) – Guitars

Erlend Caspersen (Spawn Of Possession, The Allseeing I, Abhorrent) – Bass

KC Howard (Odius Mortem, ex-Decrepit Birth) – Drums



Recording Studio:

Pama Records AB, Kristianopel, Sweden

Sharkbite Studios, Oakland, CA, United States



Production Credits:

Produced, Mixed & Mastered by Magnus Sedenberg at Pama Records AB, Kristianopel, Sweden















