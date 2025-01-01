×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Лидер SEPULTURA хочет братьев
221
Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?
150
METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл
122
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE
92
MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER
56
METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB...
54
Новое видео DEATH SS
46
MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект...
44
MARTY FRIEDMAN: «Из MEGADETH я ушел не очень»
34
Новое видео BEHEMOTH
30
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Лидер SEPULTURA хочет братьев
221
Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?
150
METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл
122
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE
92
MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER
56
все новости группы
Close Enemies
США
-
-
Myspace:
https://www.instagram.com/closeenemiesofficial/
Facebook:
https://www.facebook.com/closeenemiestheband/
6 фев 2025
:
CLOSE ENEMIES готовят новый сингл
17 янв 2025
:
Новая песня CLOSE ENEMIES
21 дек 2024
:
Басист AEROSMITH в CLOSE ENEMIES
сегодня
CLOSE ENEMIES готовят новый сингл
CLOSE ENEMIES сообщили о том, что премьера нового сингла, "Inside Out", состоится 28 февраля.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 63
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет