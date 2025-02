сегодня



Новое видео KAMI NO IKARI



Shinko / Theophobia, новое видео KAMI NO IKARI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "See You In Hell (Jigoku de aimashou)", выход которого состоялся четвертого октября:



1. Godly Oath

2. Inside You

3. Interitus

4. Final Judgment

5. The Forgotten

6. The Reason Why

7. Dead Letter to the Future (Mirai he no Deido Letta)

8. Cronos

9. Shinkō

10. Theophobia







+0 -0



просмотров: 101