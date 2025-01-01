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Новое видео PUTRID OFFAL



Sanguis in Oris, новое видео PUTRID OFFAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Obliterated Life", выход которого намечен на 11 апреля на Time To Kill Records. http://putrid-offal.com/







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