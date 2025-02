сегодня



Новое видео LAY OF THE AUTUMN



Thrown Away, новое видео LAY OF THE AUTUMN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Of Love And Sorrow”:



01 – When It Rains

02 – Flowing Tears

03 – Lost In Your Eyes

04 – After All This Time? Always

05 – Thrown Away

06 – Undergo Deconstruction

07 – Love You To Death

08 – Si Sta Come D’Autunno Sugli Alberi Le Foglie

09 – Of Love And Sorrow







