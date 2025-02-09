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ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE
278
Лидер SEPULTURA хочет братьев
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181
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Франция
Doom Metal
http://www.inborn-suffering.com
Myspace:
http://myspace.com/inbornsuffering
Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Inborn-Suffering/117955402733
9 фев 2025
:
Новый альбом INBORN SUFFERING доступен для прослушивания
сегодня
Новый альбом INBORN SUFFERING доступен для прослушивания
Pale Grey Monochrome, новый альбом INBORN SUFFERING, доступен для прослушивания ниже.
http://www.inborn-suffering.com
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9 фев 2025
Corpsegrinder04
Альбом хорош. Похуже крутого дебютника, но на уровне второго.Звук к сожалению говно. Особенно вокал, который звучит как из унитаза. Состав все тот же. Только Себастьян Пьер из Fractal Gates хрен пойми тут в каком качестве. Как участник группы числится, как участник записи альбома нет.
На первых двух альбомах он был на клавишах.
просмотров: 167
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
На первых двух альбомах он был на клавишах.