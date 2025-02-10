×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE
291
Новое видео DEATH SS
181
Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?
165
METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB...
56
У KING DIAMOND есть целых десять песен
55
MARTY FRIEDMAN: «Из MEGADETH я ушел не очень»
34
Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER
25
DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO
23
Вокалист LAMB OF GOD: «Алкоголь для групп — это часть культу...
22
LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!»
20
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE
291
Новое видео DEATH SS
181
Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?
165
METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB...
56
У KING DIAMOND есть целых десять песен
55
все новости группы
Saor
Великобритания
Black Metal
http://www.saormusic.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/saorofficial
10 фев 2025
:
Новый альбом SAOR доступен для прослушивания
28 янв 2025
:
Видео с текстом от SAOR
10 янв 2025
:
Новое видео SAOR
21 ноя 2024
:
Новое видео SAOR
22 июн 2022
:
Новый альбом SAOR доступен для прослушивания
24 май 2022
:
Новое видео SAOR
26 апр 2022
:
Новое видео SAOR
20 ноя 2020
:
Награда SAOR
18 сен 2019
:
SAOR на Season Of Mist
13 янв 2019
:
Новое видео группы SAOR
сегодня
Новый альбом SAOR доступен для прослушивания
'Amidst The Ruins', новый альбом SAOR, доступен для прослушивания ниже.
http://www.saormusic.com/
+1
-0
(
1
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
10 фев 2025
P
Petrovich Sexyy
SAORjunya ну как?
просмотров: 213
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).