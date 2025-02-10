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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 291
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 55
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Saor

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|||| сегодня

Новый альбом SAOR доступен для прослушивания



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'Amidst The Ruins', новый альбом SAOR, доступен для прослушивания ниже.




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10 фев 2025
P
Petrovich Sexyy
SAORjunya ну как?

просмотров: 213

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