Участники DIVINE HERESY, KINGS OF THRASH в FRAXURES



“Blackheart Serenade”, новое видео группы FRAXURE, в состав которой входят Travis Neal (formerly of Divine Heresy) и Fred Aching (Kings of Thrash / Powerflo / Bulletboys), доступно для просмотра ниже.







