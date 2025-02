сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома CLAYMOREAN



CLAYMOREAN представили обложку и трек-лист нового альбома Eternal Curse, который будет выпущен 17 февраля на CD на Stormspell Records, седьмого марта на цифровых платформах и четвертого апреля на виниле на GoldenCore/ZYX Records:



“Overture 1914”

“By This Sword We Rule”

“Under The Sign Of The Cross”

“Battle Born”

“300”

“Wind Before The Storm”

“Eternal Curse”

“Bannockburn”

“The Oath” (KISS cover. CD-Bonus)





