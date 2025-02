сегодня



LETLIVE. возвращаются



LETLIVE. объявили о возвращении на сцену в следующем составе: Jason Aalon Butler (vocals), Jeff Sahyoun (guitar), Jean Nascimento (guitar), Sage Webber (POINT NORTH, drums) и Skyler Acord (ISSUES, bass).



Jason Aalon Butler: «Я считаю, что все это происходит по большой необходимости. Мы с ребятами выразили свою потребность снова играть музыку LETLIVE. исходя из того, на какой стадии жизни мы находимся по отдельности и как выровнялась коллективная духовная тема между нами. Кроме того, если хотите, я считаю, что миру не помешала бы музыка ll.ove. Кроме того, soul punx никогда не умрет».



Nascimento добавляет: «Мы пришли из того времени, когда аудитория собиралась на обычных площадках. Я благодарен за то, что могу вступить в новую главу LETLIVE., во время которой наш жизненный опыт последних нескольких лет сможет предложить новые и захватывающие впечатления нашим поклонникам».



Sahyoun: «LETLIVE. представляет собой часть моей жизни, которая отказывается замолчать. Возвращение к нему похоже на исполнение предназначения, которое напоминает мне о том, зачем я вообще все это затеял».



Даты выступлений:



June 14-15 - Washington, DC - Vans Warped Tour

June 26 - Ysselsteyn, NL - Jera On Air

June 27 - Münster, DE - Vainstream Rockfest

June 28 - Leipzig, DE - Impericon Festival

July 01 - Berlin, DE - Berlin Privatclub

July 02 - Hamburg, DE - Logo

July 03 - Köln, DE - Gebäude 9

July 07 - Prague, CZ - Fuchs2

July 10 - London, UK - Electric Ballroom

July 12 - Gloucestershire, UK - 2000 Trees Festival

September 05 - Brisbane, AUS - The Triffid

September 06 - Sydney, AUS - Manning Bar

September 07 - Melbourne, AUS - Max Watts

September 09 - Adelaide, AUS - Lion Arts Factory

September 10 - Perth, AUS - Magnet House

September 19-20 - Louisville, KY - Louder Than Life Festival

October 01 - Detroit, MI - St Andrews Hall

October 02 - Chicago, IL - House Of Blues

October 04 - New York, NY - Irving Plaza

October 05 - Boston, MA - Paradise Rock Club

October 06 - Philadelphia, PA - Theatre of Living Arts

October 10 - Austin, TX - Come and Take It Live

October 11 - Dallas, TX - South Side Music Hall

October 16 - Denver, CO - Summit Theatre

October 18 - Las Vegas, NV - When We Were Young Festival

October 23 - San Francisco, CA - August Hall

October 24 - Los Angeles, CA - The Wiltern

November 15-16 - Orlando, FL - Vans Warped Tour







+0 -0



просмотров: 101