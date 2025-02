сегодня



Новая песня SEPULCHRAL CURSE



“The Locust Scar”, новая песня группы SEPULCHRAL CURSE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Crimson Moon Evocations, выход которого запланирован на 28 февраля:



“Wildfires”

“House Of The Black Moon”

“The Locust Scar”

“Beneath The Dismal Tides”

“Empress Of The Dead”

“The Currents Of Chaos”

“Crimson Passage” https://sepulchralcurse.bandcamp.com/







+0 -0



просмотров: 91